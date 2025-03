VÍDEO | Ação conjunta na Serra apreende 2,5 toneladas de fio de cobre

A integração entre a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e a Guarda Municipal de Serra resultou na apreensão de cerca de 2,5 toneladas de fios de cobre e na condução de cinco suspeitos para a delegacia. A operação foi realizada entre a noite desta sexta-feira (28) e a madrugada de sábado (29), no bairro Bicanga, na Serra.

A Guarda Municipal realizava diligências para averiguar uma denúncia de que um veículo roubado estaria na região, quando se deparou com uma vasta quantidade de cabos de telefonia acumulados em um local ermo. Algumas pessoas realizavam o corte e a queima dos cabos, para extrair o cobre. Ao averiguar o material, os agentes identificaram sinais de que poderia ser produto de furto ou roubo.

Diante da suspeita, a comandante da Guarda Municipal manteve contato com o titular do 12º Distrito Policial da Polícia Civil, que auxiliou na condução da ocorrência. De posse das informações, o delegado acionou representantes das empresas de telefonia que atuam na Grande Vitória, para identificar o material.

“Alguns representantes foram até o local e confirmaram que aqueles cabos pertenciam às empresas, e foram subtraídos. Com isso, foi realizada uma operação de remoção, para recuperar os cabos que ainda não tinham sido danificados”, relatou o titular do 12º DP, delegado Josafá da Silva.

Cerca de 2,5 toneladas de cabos de cobre foram retirados do local. Cinco pessoas foram conduzidas pela Guarda Municipal para a Delegacia Regional de Serra. A ocorrência continua em andamento no plantão da Central de Teleflagrantes.

A secretaria de Defesa Social e vice-prefeita da Serra, Gracimeri Gaviorno, destacou que a Prefeitura da Serra, vem realizando inúmeras operações a fim de coibir esses tipos de crimes no município. “Criamos na Prefeitura uma força tarefa com agentes de várias secretarias, como Defesa Social, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, que atuam diariamente, para coibir qualquer tipo de prática ilegal. Na Serra a tolerância é zero para a ação de criminosos”, frisou a secretária.

Grupo de Trabalho e Denúncias Anônimas

As Forças de Segurança tem trabalhado de forma integrada para combater o furto, roubo e receptação de fios de cobre na Grande Vitória. Em 2024, foi criado o Comitê Permanente Integrado de Repressão aos Furtos e Receptação de Fios de Cobre.

O comitê é coordenado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e reúne representantes das Forças de Segurança que compõem a Sesp, além do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), empresas de telefonia e concessionária de energia elétrica, que passaram a atuar de forma mais integrada e sistêmica.

Também em 2024, o Disque-Denúncia 181 passou a dispor de um canal específico para receber denúncias de furtos e receptação de fios e cabos, inclusive com envio de fotos e vídeos. O ícone está disponível na página inicial do site disquedenuncia181.es.gov.br.