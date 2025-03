VÍDEO | Arraia albina é flagrada no litoral capixaba e encanta a web

O fotógrafo Rodrigo Coutinho registrou, na última quarta-feira (12), um cardume de arraias dando um verdadeiro show de beleza na Baía de Vitória. No entanto, no meio dos animais, uma se destacou devido à sua condição: uma arraia albina nadando com maestria no meio do cardume.

Rodrigo contou ao AQUINOTICIAS.COM que costuma caminhar pela orla da praia e sempre carrega seu drone com a intenção de registrar outros animais e alguns pescadores. Entretanto, ele afirma que nunca imaginou que registraria algo tão lindo.

“Quando encontrei as arraias, minha atenção voltou-se apenas para elas. Não esperava ver tantas; fiquei surpreso. Foi uma sensação de querer que o tempo parasse, até que surgiu a arraia albina e, no mesmo instante, o sol abriu, e ela começou a brilhar. Foi fantástico!”

Vídeo: Rodrigo Martins

