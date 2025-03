Vídeo | Cachoeiro: Grave acidente deixa dois mortos em São Joaquim

Na tarde deste domingo (30), um grave acidente resultou na morte de duas pessoas no distrito de São Joaquim, em Cachoeiro de Itapemirim. A colisão ocorreu na localidade conhecida como “Morro Grande”.

Imagens registradas no local mostram a gravidade do impacto: dois veículos ficaram completamente destruídos, sendo que um deles foi arremessado para fora da pista.

Equipes das forças de segurança foram acionadas e estão no local atendendo à ocorrência. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada. A reportagem segue acompanhando o caso e trará atualizações assim que novas informações forem confirmadas.

Confira o vídeo do local do acidente:

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui