VÍDEO | Caminhão de carne tomba em rodovia de Castelo

Um caminhão que transportava carne tombou após o motorista perder o controle na ES-166, também conhecida como rodovia Pedro Cola, na serra de Castelo, na tarde desta quarta-feira (5).

De acordo com informações preliminares, o freio do veículo falhou, ocasionando o acidente. Motorista e ajudantes não sofreram ferimentos graves.

