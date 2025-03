VÍDEO | Colisão entre carro e carreta deixa uma pessoa morta em Piúma

No fim da tarde deste sábado (8), um veículo de passeio e uma carreta colidiram no km 108,3 da BR-101, na Rodovia Jorge Ferres, região de Pongal, na zona rural de Piúma. A colisão entre os veículos resultou na morte de um homem de 40 anos.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco 101, o tráfego não foi interditado e, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Civil (PC) estiveram presentes no local após o acidente.

O corpo da vítima fatal foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Já o motorista da carreta, um homem de 37 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim, onde foi ouvido e liberado, em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

A medida foi adotada por conta da boa conduta do motorista, que permaneceu no local do acidente. O caso seguirá em investigação pela Delegacia de Polícia de Piúma.

Leia também: ES é o único estado com crescimento em crédito rural; entenda

Confira o vídeo: