VÍDEO | Grave engavetamento causa transtornos na rodovia de Marataízes

Um grave acidente envolvendo ao menos sete veículos deixou a ES-490, em Marataízes, conhecida como Matinha, interditada na tarde desta quarta-feira (5).

De acordo com informações preliminares, o acidente envolveu um caminhão, cinco veículos de passeio e uma motocicleta.

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida, e o estado de saúde dos envolvidos não foi confirmado.

O Portal AQUINOTÍCIAS.COM entrou em contato com a Polícia Militar e a Polícia Civil, mas ainda não obteve retorno. Mais informações em instantes.

