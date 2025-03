Vídeo | Homem invade loja para roubar perfumes e é preso em Colatina

Na madrugada deste sábado (29), uma ocorrência de furto foi registrada no Centro de Colatina, quando a Polícia Militar foi acionada por um vigia de uma loja. O homem informou que o estabelecimento havia sido violado, mas não soube precisar o que havia sido levado.

Segundo ele, a invasão ocorreu após uma pedra ser arremessada contra o vidro da porta da loja. Durante a ação, o vigia avistou um indivíduo fugindo em direção ao Pronto Socorro do Hospital Silvio Avidos, mas não conseguiu identificar o suspeito.

A partir do relato, os militares realizaram buscas na região e conseguiram localizar o autor do furto em uma escadaria no bairro Colatina Velha. Ao ser abordado, o indivíduo confessou ser usuário de drogas e afirmou que havia furtado os itens da loja com a intenção de trocá-los por entorpecentes.

O suspeito foi preso e conduzido para a 15ª Delegacia Regional de Colatina, onde ficará à disposição da Justiça.

