Vídeo | PM apreende drogas e balança de precisão em Guaçuí

Na tarde da última terça-feira (25), a Polícia Militar apreendeu drogas e uma balança de precisão durante patrulhamento no bairro Lagoa, em Guaçuí. A ação aconteceu durante uma incursão realizada pela guarnição em um beco da comunidade.

De acordo com a PM, ao perceber a aproximação da equipe, um indivíduo que carregava uma mochila nas costas fugiu do local em disparada. Durante a varredura na área, os policiais encontraram uma sacola preta contendo uma balança de precisão em funcionamento, cinco buchas de maconha, seis pinos de cocaína e um papelote da mesma substância.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Unidade de Polícia Judiciária (UPJ) de Alegre para as providências cabíveis. Até o momento, o suspeito não foi localizado. A Polícia segue em diligência para identificar o indivíduo que abandonou os entorpecentes.

