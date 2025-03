VÍDEO | Polícia Civil encontra corpo enterrado em praia de Vila Velha

A Polícia Civil encontrou, na tarde desta quarta-feira (19), um corpo enterrado na areia de uma praia na Barra do Jucu. O corpo pode ser do motorista Cláudio Bernardo da Silva, desaparecido desde o dia 3 de março quando saiu para levar sua esposa ao trabalho.

O veículo do motorista, de 58 anos, foi encontrado no dia 4 de março com um homem de 31 anos, que foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica do Espírito Santo, localizado em Vitória. Ele passará por exames para identificação e determinação da causa da morte.

As investigações seguem em andamento para a confirmação da identidade do corpo e o esclarecimento do caso.

Divulgação: Polícia Civil

