VÍDEO | Ventania deixa rastro de destruição em distrito de Cachoeiro

Uma ventania deixou um rastro de destruição, nesta terça-feira (25), no distrito de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim.

Imagens enviadas por leitores para a redação do AQUINOTICIAS.COM mostram diversas árvores caídas em estradas. Em algumas localidades, as plantas chegam a bloquear a passagem de pedestres.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) renovou o alerta de perigo para chuvas intensas em 34 cidades do Espírito Santo. O aviso, iniciado às 09h20 desta terça-feira (25) é válido até às 10h da quarta-feira (26).

A previsão é de volumes de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).

Cachoeiro de Itapemirim e outras cidades do Sul do Espírito Santo estão sob o alerta.

LEIA TAMBÉM: Cidades do ES seguem em alerta para chuvas intensas; confira

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui