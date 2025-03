Violência! Homem é morto a tiros em Baixo Guandu

Na noite deste sábado (29), um homem de 39 anos foi morto a tiros na Vila Kennedy, em Baixo Guandu. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída no chão, já sem sinais vitais.

Após receberem a denúncia, equipes da PM se deslocaram até o local e confirmaram o homicídio. Diligências foram realizadas e, pouco tempo depois, uma equipe da Força Tática conseguiu localizar o suspeito do crime, que estava em posse da arma utilizada para atirar contra a vítima.

Segundo informações da polícia, o autor do disparo é o atual marido da ex-namorada da vítima. Ele foi detido e encaminhado à 15ª Delegacia Regional, onde o caso será investigado.

A motivação do crime ainda está sendo apurada.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui