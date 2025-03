Vitória realiza ação de combate à dengue nesta quarta-feira (19)

Nesta quarta-feira, dia 19, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) promoverá mais uma ação de combate ao Aedes Aegypti, o mosquito responsável pela transmissão da Dengue, Zika e Chikungunya. Durante a atividade, os moradores também receberão orientações sobre a febre do oropouche.

A ação ocorrerá no bairro Santos Dumont, a partir das 7h30, e contará com a participação dos Agentes de Combate às Endemias (ACEs), além do apoio da equipe de limpeza urbana da Central de Serviços. Os ACEs realizarão visitas domiciliares, vistoriarão os imóveis e darão orientações aos moradores sobre as medidas necessárias para prevenir a proliferação do mosquito. Também serão inspecionados os reservatórios das residências e realizados tratamentos para eliminar as larvas em locais que acumulem água.

Serviço

Ação de combate à dengue e orientações sobre oropouche

Data : 19/03 (quarta-feira)

: 19/03 (quarta-feira) Horário : A partir das 7h30

: A partir das 7h30 Local: Concentração na Unidade de Saúde de Maruípe – R. Vítor Fritoli Navarro, 70 – Maruípe

