Vitória x Bahia ao vivo: onde assistir e horário

Neste domingo (23) é a grande final do Campeonato Baiano. Vitória e Bahia se encaram no Barradão, a partir das 16h (horário de Brasília). Mas, onde assistir Vitória e Bahia ao vivo?

A transmissão se dará pela TVE (TV aberta), pelos streamings TVE Bahia, TV BAHÊA e TV Vitória (Youtube).

No primeiro Ba-Vi, o tricolor baiano dominou o Vitória. Com gols de Gabriel Xavier e Erick Pulga, o Bahia abriu boa vantagem para o confronto final.

Nesse sentido, o Leão da Barra precisa vencer com, pelo menos, três gols de diferença para levar o troféu de 2025.

