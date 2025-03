Volei feminino: confira a classificação da Superliga

A Superliga Feminina de Vôlei 2025 definiu, na noite de sexta-feira (21), os oito clubes classificados para as quartas de final. Após a última rodada da fase de classificação, as equipes garantiram suas vagas na disputa pelo título da principal competição do voleibol brasileiro.

Classificados para as quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei 2025

Praia Clube – 53 pontos Minas – 48 pontos Osasco – 47 pontos Fluminense – 43 pontos Sesi-Bauru – 42 pontos Sesc-Flamengo – 42 pontos Barueri – 29 pontos Maringá – 23 pontos

Confrontos das quartas de final

Os confrontos seguem o formato tradicional, com o primeiro colocado o oitavo, o segundo jogando contra o sétimo, e assim por diante. Veja como ficaram os duelos:

Praia Clube x Maringá

Minas x Barueri

Osasco x Sesc-Flamengo

Fluminense x Sesi-Bauru

Os jogos das quartas serão disputados em série melhor de três, com vantagem de mando de quadra para os tempos mais bem classificados.

Favoritos ao título

O Praia Clube , líder da fase de classificação, chega como principal favorito, seguido por Minas e Osasco , que também gerou campanhas sólidas. O equilíbrio entre Fluminense, Sesi-Bauru e Sesc-Flamengo promete embates acirrados, enquanto Barueri e Maringá tentam surpreender.

A Superliga Feminina de Vôlei entra agora em sua fase mais emocionante, com confrontos decisivos rumo à grande final. Fique ligado para mais atualizações sobre os jogos e destaques da competição.