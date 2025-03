Wlamir Marques morreu! Ídolo do basquete construiu legado inigualável

Wlamir Marques, um dos maiores nomes do basquete mundial, faleceu nesta terça-feira (18), aos 87 anos. O ex-jogador estava internado no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo. No entanto, a causa da morte ainda não foi divulgada.

Ao longo de sua trajetória, Wlamir Marques construiu um legado inigualável no basquete brasileiro. Conhecido como “Diabo Loiro”, ele foi um dos pilares da seleção nacional, contribuindo diretamente para o bicampeonato mundial da equipe em 1959 e 1963. Além disso, seu talento foi essencial para a conquista das medalhas de bronze nas Olimpíadas de Roma 1960 e Tóquio 1964.

Mais do que títulos, Wlamir marcou gerações com sua liderança e dedicação ao esporte. Sua história permanece como referência no basquete, inspirando jovens atletas e reforçando a importância do Brasil no cenário mundial da modalidade.