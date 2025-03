WSL: confira o resultado dos brasileiros AO VIVO

Se você está procurando onde assistir ao BWSL (Campeonato Mundial de Tour ) ,(World Surf League Championship Tour), saiba que a transmissão ao vivo em português é feita exclusivamente pelas plataformas da WSL .

Os fãs de surfe podem acompanhar todas as etapas do Championship Tour diretamente nas plataformas oficiais da WSL . Além disso, em alguns eventos , a transmissão também estará disponível na Rede Globo, SporTV, Globo Esporte e GE .

Para assistir à transmissão em português, basta acessar as plataformas da WSL nos dias dos eventos. Caso a competição seja transmitida por parceiros como a Globo e o SporTV, você também terá essa opção.

Fique atualizado sobre os resultados, rankings e destaques da WSL South America acompanhando as redes e canais oficiais.

Agora que você sabe onde assistir ao BWSL ao vivo , prepare-se para acompanhar os melhores surfistas do mundo em ação!

