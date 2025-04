21 de abril é feriado? Veja se a data contará para a folga prolongada

21 de abril é feriado nacional no Brasil. A data destaca-se por ser um dos episódios mais importantes da história do país: a morte de Tiradentes, um dos principais líderes da Inconfidência Mineira. Por esse motivo, o dia 21 de abril é um feriado cívico e está previsto no calendário oficial.

O que se comemora em 21 de abril?

No dia 21 de abril, o Brasil celebra o Dia de Tiradentes, em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Executaram ele em 1792 por lutar contra a dominação portuguesa, tornando-se um símbolo da luta pela independência.

O 21 de abril é feriado nacional?

Sim, 21 de abril é feriado nacional. A data está prevista na Lei nº 662, de 6 de abril de 1949, que define os feriados civis do Brasil. Por ser um feriado nacional, ele é válido em todo o território brasileiro, tanto para o setor público quanto para o privado.

21 de abril é feriado em todos os estados?

Embora o 21 de abril seja feriado nacional, é importante verificar se a data será em sua cidade. Em alguns casos, a depender de decretos municipais ou estaduais, o funcionamento de serviços pode variar.

O que abre e o que fecha no feriado de 21 de abril?

Durante o feriado de 21 de abril, serviços essenciais como hospitais e delegacias funcionam normalmente. No entanto, bancos, agências dos Correios e repartições públicas geralmente fecham, assim como muitos comércios. Shoppings e supermercados podem funcionar em horários especiais.

Antecipação do feriado de 21 de abril

O 21 de abril é feriado fixo, ou seja, sempre acontece nessa data, independentemente do dia da semana. Diferentemente de feriados móveis, ele não pode ser antecipado ou transferido, a menos que haja determinação oficial específica.

Qual a relação entre Tiradentes e o 21 de abril?

Tiradentes foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, movimento que lutava pela independência do Brasil da Coroa Portuguesa. Após ser condenado, ele foi enforcado em 21 de abril de 1792. Por isso, essa data foi escolhida para homenagear sua luta.

Remuneração

Sim, conforme previsto na legislação trabalhista, 21 de abril é feriado remunerado. Os trabalhadores que atuarem nessa data têm direito a remuneração em dobro ou a compensação com folga em outro dia, conforme previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

É possível emendar o feriado de 21 de abril?

Quando o feriado de 21 de abril cai em uma terça ou quinta-feira, muitas empresas adotam o chamado “feriadão“, liberando os colaboradores na segunda ou sexta-feira. Isso depende de acordos coletivos ou da decisão do empregador.

21 de abril é feriado e tem grande importância histórica

Sim, 21 de abril é feriado no Brasil, com forte relevância histórica. A data homenageia Tiradentes e sua luta por liberdade, sendo um momento de reflexão e respeito à memória de quem contribuiu para a formação do país. Se você pesquisou “21 de abril é feriado”, agora já sabe o motivo e o impacto dessa data na rotina dos brasileiros.