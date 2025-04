Abordagem da PM termina com fuga de suspeito em Mimoso

Na noite da última terça-feira (23), equipes da Força Tática da Polícia Militar foram acionadas para uma ocorrência na Rodovia BR-101, próximo ao distrito de São José das Torres, em Mimoso do Sul. A mobilização aconteceu após denúncias de populares sobre um acidente na região e a possível tentativa de saque à carga dos caminhões acidentados.

Duas viaturas da Força Tática foram deslocadas até o ponto indicado e, ao se aproximarem do local, os militares avistaram um veículo Gol prata saindo de uma estrada paralela. Ao notar a aproximação das viaturas, o condutor freou bruscamente e deixou o carro desligar, levantando suspeitas por parte dos policiais.

Durante a abordagem, um dos ocupantes do veículo saiu correndo em direção à mata às margens da rodovia, com a mão na cintura. Os militares iniciaram o acompanhamento a pé. No trajeto, o suspeito sacou uma arma de fogo e apontou em direção aos policiais, que reagiram para conter a iminente agressão. Foram efetuados doze disparos durante a ação, sendo oito por um cabo e quatro por um soldado, ambos integrantes das equipes táticas.

Apesar da pronta reação, o indivíduo conseguiu fugir e adentrou em uma área de mata fechada, não sendo localizado até o momento. Os demais ocupantes do carro, três homens, não esboçaram resistência e colaboraram com a abordagem. Nada de ilícito foi encontrado com eles nem no interior do veículo.

Questionados, um dos abordados afirmou que o suspeito que fugiu era seu irmão. Após os procedimentos de praxe, os três foram liberados no local, sem ferimentos ou qualquer indício de maus-tratos. O veículo foi estacionado de forma segura no acostamento, já que não havia nenhuma restrição administrativa.

Até o fechamento do boletim, não havia registro de entrada de feridos relacionados à ocorrência nos hospitais da região. A Polícia Militar segue em diligência para localizar o suspeito.