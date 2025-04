Acidente entre moto e retroescavadeira deixa um morto em Itapemirim

Na noite desse sábado (12), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito com vítima fatal na rodovia ES 060, entrada do bairro Gomes, em Itapemirim.

Chegando ao local, os militares encontraram uma motocicleta caída na pista e o corpo do motociclista. Segundo a PM, o mesmo era inabilitado e, o Samu já havia constatado o óbito.

Ainda segundo informações da Polícia Militar, os policiais receberam informações do videomonitoramento do município, que outro veículo estaria envolvido no acidente, uma retroescavadeira, que teria seguido sentindo o trevo do bairro Gomes, para Itaoca. O veículo foi localizado na rua Heitor Cardoso.

No local, os militares encontraram o veículo com manchas similares a sangue na parte frontal esquerda. Um homem se apresentou para os policiais, alegando ser encarregado da Prefeitura de Itapemirim. O mesmo relatou que a retroescavadeira era de propriedade de uma empresa terceirizada, que prestava serviços para o município.