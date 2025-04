Acidente grave: jovem de 19 anos morre após colisão em Castelo

Na madrugada deste domingo (27), um jovem de 19 anos morreu em um trágico acidente de trânsito no bairro Esplanada, em Castelo. A colisão envolveu uma motocicleta e um carro de passeio. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o motociclista, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O motorista do carro, que estava acompanhado de sua esposa, proprietária do veículo, relatou à Polícia Militar que fez uma conversão na via e, em seguida, sentiu um impacto no lado esquerdo do automóvel. Ambos realizaram o teste do etilômetro, que não indicou presença de álcool. Durante o atendimento, populares informaram à polícia que uma mulher estaria dirigindo o carro no momento da colisão.

A Polícia Científica realizou a perícia no local, e encaminhou o corpo da vítima à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para necropsia. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim. O motorista foi conduzido à Delegacia Regional para prestar depoimentos e, posteriormente, liberado.