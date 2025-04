Acidente Morro dos Cavalos: 25 carros são atingidos por explosão

Uma explosão de grandes proporções atingiu 25 veículos após o tombamento de uma carreta carregada com etanol, na BR-101, em Palhoça (SC). O acidente aconteceu às 13h37 deste domingo (6), no trecho conhecido como Morro dos Cavalos, e deixou cinco pessoas feridas, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar.

Etanol vazou e causou explosão imediata

Logo após o tombamento, a carreta derramou uma grande quantidade de etanol na pista. Em consequência disso, o combustível inflamou rapidamente, gerando uma explosão que se espalhou por dezenas de metros. Como resultado, o fogo atingiu 25 carros de passeio e três carretas, provocando um cenário de destruição total na rodovia.

Bombeiros agiram rapidamente para conter as chamas

Em seguida, as equipes de resgate chegaram ao local poucos minutos após o chamado de emergência. Para controlar o incêndio, os bombeiros utilizaram mais de 40 mil litros de água e espuma química, combatendo as chamas em meio ao risco constante de novas explosões.

Trânsito ficou travado nos dois sentidos da rodovia

Devido à gravidade do acidente, a BR-101 foi totalmente interditada nos dois sentidos. Como efeito colateral, formou-se um congestionamento de vários quilômetros. Enquanto isso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) orientou os motoristas a evitarem o trecho e procurarem rotas alternativas, uma vez que o trabalho das equipes de resgate ainda estava em andamento.

Vítimas foram levadas para hospitais da região

Por fim, as cinco pessoas feridas — entre elas o motorista da carreta e a sua esposa — foram encaminhadas para hospitais da região. Elas apresentavam queimaduras. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos.