Adolescente de 14 anos é preso após estuprar a irmã de oito

Um adolescente de 14 anos foi preso na última terça-feira (29), suspeito de estuprar a irmã de 8 anos, no bairro Flores, em Manaus. O crime aconteceu em 2024.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da unidade especializade, a investigação foi iniciada já no mesmo dia do fato. Ela contou que a mãe da vítima percebeu o abuso sexual e imediatamente procurou a delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência (BO).

“O processo continuou em andamento e, após a decisão de internação do adolescente, nossa equipe foi até o local e procedeu com a apreensão. Durante o acompanhamento psicossocial, a vítima relatou que esse foi o único episódio envolvendo o irmão”, contou a delegada.

O adolescente foi conduzido e pode responder por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável.