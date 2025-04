Adolescente de 15 anos executa guarda civil após assalto

Um guarda civil municipal e seu amigo foram assassinados a tiros por um adolescente na última segunda-feira (28). O caso foi registrado em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

De acordo com o portal de notícias SBT News, a Secretaria de Segurança Pública de Taboão informou que o guarda, de 32 anos, teve sua motocicleta furtada. Ao perceber o roubo, ele e o amigo começaram a procurar o veículo e o encontraram em posse de um adolescente de 15 anos.

Durante a abordagem, iniciou-se uma luta corporal entre os envolvidos. Nesse momento, o adolescente nocauteou um dos homens, roubou a arma do guarda civil e executou as vítimas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado; no entanto, as vítimas já estavam sem vida.

