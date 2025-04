Adolescente é raptado em Cariacica após contrair dívida com facção

Um adolescente de 16 anos foi sequestrado na noite da última quarta-feira (16), em Cariacica, devido a uma dívida com uma facção criminosa. Quatro pessoas suspeitas de envolvimento no crime foram localizadas e encaminhadas à delegacia. Três delas acabaram presas pelo crime de sequestro. A identidade dos detidos não foi divulgada pela polícia.

A descoberta do caso teve início após o cerco eletrônico — sistema de monitoramento por câmeras instalado na Grande Vitória para identificar movimentações suspeitas — detectar um carro com restrição de furto ou roubo circulando pelo município. A Polícia Militar foi acionada, iniciou buscas na região e conseguiu localizar o veículo, que trafegava em alta velocidade.

Durante a perseguição, de acordo com os policiais, um dos ocupantes do carro arremessou uma arma de fogo pela janela. O veículo só foi interceptado quando o motorista, de 27 anos, perdeu o controle e bateu na viatura por não acionar o freio de mão.

Ao abordar o automóvel, os agentes ouviram pedidos de socorro vindos de dentro do carro. No interior, encontraram o adolescente com os olhos vendados, as mãos amarradas e com ferimentos na cabeça. A vítima contou aos militares que foi raptada e agredida por conta de uma dívida relacionada à venda indevida de armas para um grupo criminoso rival.