Afinal, “Os Simpsons” previram a morte do Papa Francisco?

Com o recente falecimento do líder da Igreja Católica, aos 88 anos, diversas teorias começaram a circular na internet. Uma delas envolve a série animada “Os Simpsons”, frequentemente apontada como “profética” por suas supostas previsões de eventos globais. A dúvida agora é: será que o programa realmente antecipou a morte do Papa Francisco?

Depois da guerra na Ucrânia e da pandemia de Covid-19, agora é a morte do pontífice que está no centro de especulações nas redes sociais. Segundo usuários do TikTok, um episódio pouco conhecido da série mostraria o funeral do Papa, com detalhes impressionantes, como a presença de cardeais em silêncio na Basílica de São Pedro, a bandeira do Vaticano a meio mastro, um caixão mal posicionado e um painel eletrônico com a hora exata: 11h11. No mesmo trecho, o jornalista fictício Kent Brockman anuncia a morte do Papa, supostamente atribuída a uma bronquite grave.

Isso é verdade?

Não.

Em suma, apesar das alegações, o vídeo compartilhado nas redes sociais não é parte de um episódio autêntico da série “Os Simpsons”. A personagem do Papa já apareceu algumas vezes na animação, mas nunca representando diretamente um líder real da Igreja Católica. Além disso, não há qualquer registro oficial de um episódio com os elementos descritos.

Segundo o site de verificação PolitiFact, essa informação começou a circular no início de 2025 e teve origem em uma conta de TikTok conhecida por divulgar conteúdos criados com inteligência artificial e sátiras.

No vídeo em questão, aparece a personagem Lisa Simpson segurando um livro com o título “The End of a Cycle 2025” (“O fim de um ciclo 2025”), mas o texto surge escrito incorretamente em diferentes momentos, o que indica manipulação. Outro ponto que denuncia a falsidade do conteúdo são as imagens da cidade do Vaticano e dos figurantes, que fogem completamente ao estilo visual tradicional da série.

De fato, conforme o Simpsons Wiki, a única menção à morte de um Papa ocorreu no primeiro episódio da 31ª temporada, exibido em 29 de setembro de 2019, em que Kent Brockman anuncia a morte de um Papa — sem citar nomes, causa da morte ou data específica. Desde então, a figura do Papa não voltou a ser mencionada na série.