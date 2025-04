Ainda Estou Aqui: veja onde assistir sem sair de casa

O premiado filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, chega ao Globoplay neste domingo, 6 de abril, a partir das 10h. A produção, que ultrapassou R$ 200 milhões em bilheteria, é baseada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva.

Baseado na obra de Marcelo Rubens Paiva

O longa é uma adaptação do livro autobiográfico “Ainda Estou Aqui”, em que o escritor Marcelo Rubens Paiva relembra momentos marcantes de sua vida, como a perda do pai durante a ditadura militar e o desaparecimento forçado de opositores ao regime. A obra mistura drama, memória e resiliência, conquistando o público e a crítica.

Vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional

Com grande repercussão global, “Ainda Estou Aqui” recebeu o Oscar de Melhor Filme Internacional. O longa já havia sido aclamado em festivais como Cannes e Berlim, consolidando a parceria de sucesso entre Walter Salles e Marcelo Rubens Paiva.

Filme ultrapassa R$ 200 milhões em bilheteria

Além dos prêmios, o filme teve expressiva performance comercial, ultrapassando R$ 200 milhões em bilheteria. O sucesso se deve à força do roteiro, à direção sensível de Walter Salles e à interpretação emocionante dos atores principais.

Walter Salles retorna ao topo do cinema nacional

Após obras como “Central do Brasil” e “Diários de Motocicleta”, Walter Salles reafirma sua relevância no cinema nacional e internacional com “Ainda Estou Aqui”. O diretor mais uma vez traz ao público uma história com profundidade emocional e forte impacto social.

Lançamento exclusivo no Globoplay

A estreia de “Ainda Estou Aqui” no Globoplay é aguardada com grande expectativa. O lançamento será exclusivo para assinantes da plataforma, a partir das 10h da manhã deste domingo, 6 de abril, reforçando o investimento da Globoplay em conteúdos de alto nível.

Interesse crescente por Marcelo Rubens Paiva

O nome de Marcelo Rubens Paiva voltou aos holofotes com o sucesso do filme. Autor de best-sellers como “Feliz Ano Velho”, ele continua sendo uma referência na literatura brasileira contemporânea. Com o lançamento no streaming, a busca por seus livros e histórias deve aumentar.

Expectativa de nova geração de leitores

Com o filme disponível no Globoplay, espera-se que uma nova geração descubra a obra de Marcelo Rubens Paiva. A acessibilidade proporcionada pelo streaming amplia o alcance do autor, aproximando jovens leitores de temas históricos e existenciais.

Elenco de peso fortalece o impacto emocional

O elenco do filme é um dos destaques da produção. Com nomes consagrados do cinema brasileiro, a atuação intensa contribui para a imersão do público na narrativa de Marcelo Rubens Paiva. As cenas emocionantes prometem comover os assinantes da plataforma.

Assinantes já podem ativar lembrete na plataforma

O Globoplay já permite que usuários ativem o lembrete para assistir à estreia de “Ainda Estou Aqui”. Com a combinação de sucesso de bilheteria, prêmios internacionais e um enredo com forte apelo emocional, o filme tem tudo para liderar a audiência do streaming neste domingo.