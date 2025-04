Alegre lidera captação de verbas federais no Caparaó capixaba

O município de Alegre, no Caparaó capixaba, se firmou como líder regional na captação de recursos federais, segundo relatório comparativo que analisa as transferências realizadas via convênios nos últimos 15 anos. De acordo com o levantamento, a cidade apresenta números expressivos que refletem a eficiência da atual administração municipal.

Gestão quadruplica captação em quatro anos

Dos R$ 82,2 milhões captados entre 2009 e 2024, 77% — cerca de R$ 63,6 milhões — foram obtidos apenas nos últimos quatro anos, durante a gestão do prefeito Nirrô Emerick. Para efeito de comparação, nos 11 anos anteriores (2009-2020), o município arrecadou R$ 18,6 milhões. A atual administração, portanto, mais que triplicou o volume de recursos em menos da metade do tempo.

Segundo Rafael Nicácio, Secretário Executivo de Governo, o desempenho é fruto de uma gestão baseada em planejamento estratégico e credibilidade junto às instituições federais. “Implementamos uma metodologia estruturada, com monitoramento constante de editais e rigoroso acompanhamento dos projetos”, afirmou.

Destaque regional

O relatório aponta que Alegre realizou 103 transferências federais no período avaliado, número 35% superior ao segundo colocado, Muniz Freire, que contabilizou 92 operações. Em valores, a liderança é ainda mais expressiva: Alegre arrecadou R$ 82,2 milhões, enquanto o segundo município no ranking captou R$ 40 milhões.

No recorte entre 2021 e 2024, a diferença se acentua. Alegre movimentou R$ 63,6 milhões em 45 operações, enquanto Guaçuí, segundo colocado no período, somou R$ 12,3 milhões em 26 transferências.

Outro diferencial apontado é a taxa de execução. De acordo com Joseph Paiva, Superintendente de Convênios, Alegre atingiu 72,6% de execução dos projetos, demonstrando eficiência não apenas na captação, mas também na aplicação dos recursos. “Transformamos recursos em benefícios concretos para a população”, disse.

Planejamento técnico e articulação política

O prefeito Nirrô Emerick atribui os resultados à união de planejamento técnico e articulação política. “Montamos uma equipe qualificada e focamos em projetos de alto impacto”, destacou.

A diversidade de fontes de recursos também chama atenção. Entre os principais órgãos financiadores estão o Ministério da Fazenda (R$ 24,3 milhões), o Ministério das Cidades (R$ 13,7 milhões), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (R$ 13,4 milhões) e o Ministério da Agricultura (R$ 12,5 milhões).

Metodologia inovadora

A metodologia implantada na gestão se apoia em cinco pilares: planejamento integrado, gestão eficiente de projetos, execução rigorosa, prestação de contas qualificada e gestão do conhecimento. “Capacitamos continuamente nossa equipe e documentamos todos os processos”, explicou Rafael Nicácio. Essa estrutura permite uma resposta ágil aos editais e uma adaptação rápida às exigências federais.

Benefícios para a população

A captação recorde de recursos viabilizou obras importantes no município, como a pavimentação de vias urbanas e rurais, revitalização de espaços públicos, modernização do sistema de drenagem, construção e reforma de escolas e unidades de saúde, além da ampliação de centros esportivos e culturais.

“Em apenas quatro anos, conseguimos mais que triplicar o que foi captado nos 11 anos anteriores”, reforçou Joseph Paiva.

Referência regional

O desempenho de Alegre tem despertado o interesse de municípios vizinhos e de outras regiões do Espírito Santo, que buscam conhecer o modelo adotado pela gestão.

“Estamos abertos a compartilhar nossas boas práticas”, afirmou o prefeito Nirrô Emerick. “Nosso objetivo é contribuir para o desenvolvimento de toda a região do Caparaó.”

A expectativa é que, com a manutenção do atual ritmo de trabalho, Alegre continue se consolidando como referência na gestão de convênios e na aplicação eficiente de recursos federais.