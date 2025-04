Alegre sinaliza Rota da Fumaça e fortalece turismo sustentável

A Prefeitura de Alegre deu mais um passo importante no fortalecimento do turismo local e sustentável com o mapeamento da Rota da Fumaça. A iniciativa faz parte da implementação da Lei nº 3.887/2024, que define rotas turísticas no município. O objetivo é orientar os visitantes e valorizar os atrativos naturais da região, em especial o Parque Estadual Cachoeira da Fumaça, um dos principais cartões-postais de Alegre.

A ação foi conduzida com o apoio da Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esporte (SECUTE) e contou com a participação da equipe da Defesa Civil de Alegre, além da presença de representantes do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA). Gestores comprometidos com a preservação ambiental também acompanharam a atividade.

O mapeamento teve ainda a participação especial do influenciador digital Antunes Cardoso, aluno do curso Técnico em Guia de Turismo do SENAC Alegre. Convidado para registrar a ação, o jovem compartilhou os bastidores do trabalho com seus seguidores, contribuindo para a divulgação do turismo local.

Durante o percurso, a equipe envolvida dialogou com empreendedores da região sobre a importância do Cadastur — o cadastro oficial do setor de turismo — e reforçou o papel fundamental dos estabelecimentos na criação de experiências positivas e marcantes para os visitantes.

Segundo a Prefeitura, a sinalização da Rota da Fumaça vai além da instalação de placas informativas. Representa um compromisso com o cuidado, a valorização do patrimônio natural e a promoção de um turismo seguro, responsável e cheio de significado.

Com a nova sinalização, Alegre reafirma seu compromisso em receber bem cada visitante, oferecendo hospitalidade, natureza preservada e o carinho de uma comunidade que acredita no potencial turístico da cidade.