Alegre: Treinão solidário marca mês do autismo neste domingo (27)

Neste domingo (27), Alegre promoverá mobilização em prol da causa autista. A Associação de Familiares e Autistas do Caparaó (AFAAC) organiza um treinão solidário para marcar o encerramento do mês de conscientização sobre o autismo.

O evento começa a partir das 7h e contará com corrida de 6km, caminhada de 4km e um percurso especial para a criançada. A ação, que já contabiliza 300 inscritos, superou as expectativas e teve as inscrições encerradas por questões logísticas.

Nesse sentido, no treinão está prevista a participação de corredores profissionais, entusiastas e famílias de várias cidades da região.

A largada terá apoio do motoclube Filhos do Rei, que também fará o acompanhamento durante o trajeto. Além disso, dentro da programação haverá o show da banda Gelo 9.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Alegre, além da adesão de autoridades locais. O objetivo da ação é demonstrar o fortalecimento do diálogo entre sociedade civil e poder público em torno da inclusão e visibilidade do autismo.

AFAAC

Mesmo com pouco mais de um ano de existência, a AFAAC já se destaca por conquistas importantes. A associação articulou, junto ao Ministério Público e à Secretaria de Educação, a criação de uma diretriz municipal voltada à educação especial.

Além disso, a associação mantém, em parceria com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre (FAFIA), o projeto “Cuidando de Quem Cuida”, que oferece apoio psicológico semanal às mães atípicas.

A atuação da AFAAC vem transformando a realidade de muitas famílias do Caparaó, promovendo inclusão, informação e suporte emocional. Recentemente, o projeto da associação foi apresentado em um simpósio na capital, Vitória, como exemplo de boas práticas voltadas ao autismo.