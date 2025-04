Amanda Bynes abre conta no OnlyFans; veja como ter acesso

A ex-atriz Amanda Bynes, conhecida por seus papéis em filmes adolescentes nos anos 2000, anunciou recentemente a criação de uma conta na plataforma OnlyFans. A novidade foi revelada por meio de suas redes sociais e gerou grande repercussão entre seus seguidores.

Amanda Bynes está no OnlyFans, mas sem conteúdo adulto

Em uma publicação no Instagram Stories, Amanda Bynes esclareceu que sua presença no OnlyFans não tem ligação com conteúdo adulto. “Estou no OnlyFans agora. Aviso: estou no OnlyFans para conversar com meus fãs por mensagem direta”, escreveu a ex-estrela de Hollywood.

Interações exclusivas por US$ 50 mensais

De acordo com a publicação, Amanda Bynes cobrará US$ 50 por mês dos assinantes interessados em trocar mensagens diretamente com ela. A iniciativa tem como objetivo oferecer uma forma mais próxima de comunicação com os fãs, sem envolver imagens ou vídeos explícitos.

Relembre a carreira de Amanda Bynes

Amanda Bynes ganhou fama por suas atuações em sucessos como “Ela é o Cara” (2006), “Tudo que uma Garota Quer” (2003) e “O Grande Mentiroso” (2002). Ela se destacou ainda na adolescência por seu talento cômico e presença marcante nas telas.

Afastamento de Amanda Bynes de Hollywood

Em 2010, Amanda Bynes anunciou sua aposentadoria da carreira de atriz. Desde então, ela se manteve longe dos holofotes e enfrentou diversos desafios pessoais, incluindo o uso de substâncias e questões de saúde mental.

Custódia legal e reabilitação

Durante parte da última década, Amanda Bynes esteve sob a tutela legal dos pais, medida tomada devido ao seu envolvimento com drogas e episódios de instabilidade emocional. Com o tempo, ela buscou tratamento e passou a retomar sua independência gradualmente.

Retorno às redes sociais

Nos últimos anos, Amanda Bynes voltou a se comunicar com seus fãs pelas redes sociais, demonstrando interesse em se reconectar com o público. A abertura de sua conta no OnlyFans parece ser um novo passo nesse processo.

O que esperar do OnlyFans de Amanda Bynes

Apesar das expectativas de parte do público, Amanda Bynes deixou claro que não pretende publicar conteúdo adulto. A proposta é manter o perfil como uma plataforma de mensagens exclusivas, voltada a fãs que desejam contato mais próximo com a ex-atriz.

Repercussão entre fãs e mídia

O anúncio da conta de Amanda Bynes no OnlyFans repercutiu rapidamente na internet. Muitos usuários elogiaram a transparência da artista e demonstraram apoio à nova fase. A estratégia também foi vista como uma forma criativa de gerar renda e fortalecer o vínculo com seu público.

Amanda Bynes e a reinvenção da imagem pública

A decisão de entrar no OnlyFans sem apelar para o conteúdo explícito pode representar uma tentativa de Amanda Bynes se reinventar e recuperar parte de sua imagem pública. Com uma base sólida de fãs nostálgicos, ela busca construir uma nova narrativa para sua trajetória.