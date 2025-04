Ana Beatriz: bebê é achada morta em pote de sabão

A polícia encontrou nesta terça-feira (15) o corpo da bebê Ana Beatriz, de apenas 15 dias, enterrado no quintal da casa da família em Novo Lino, Alagoas. A mãe, Eduarda Silva de Oliveira, de 22 anos, escondeu o corpo dentro de um pote de sabão em pó, enrolado em um saco plástico, e o guardou em um armário.

Desde sexta-feira (11), quando a mãe denunciou o suposto sequestro, a polícia investigava o caso Ana Beatriz. Eduarda apresentou cinco versões diferentes. Em uma delas, alegou que quatro pessoas abordaram o carro dela na BR-101 e levaram a bebê à força. Porém, câmeras de segurança e testemunhas derrubaram a versão.

Nesse sentido, o advogado da família convenceu Eduarda a revelar onde escondeu o corpo. Ao receber a informação, os policiais foram até a casa. Eduarda passou mal e uma ambulância a levou ao hospital.

O pai de Ana Beatriz, que trabalha em São Paulo, retornou às pressas para acompanhar as buscas. Ele ainda não conhecia a filha.

No fim de semana, a polícia chegou a deter um homem em Pernambuco por suspeita, mas liberou após investigação.. Além disso, vizinhos relataram que ouviram o choro da bebê pela última vez na quinta-feira (10), um dia antes da mãe relatar o desaparecimento.

A polícia ainda apura se a bebê morreu de causas naturais ou se sofreu violência. O caso Ana Beatriz continua sob investigação.

Com informações de Extra

