Arlindo Cruz é internado em CTI no Rio com quadro de pneumonia

Arlindo Cruz está internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do hospital Barra DOr, no Rio de Janeiro. O cantor, de 66 anos, foi diagnosticado com pneumonia. A informação foi confirmada por meio de nota oficial publicada no perfil do artista e também compartilhada por sua mulher, Babi Cruz, nesta terça-feira (29).

Segundo o comunicado, Arlindo permanece clinicamente estável, com sinais vitais preservados, mas recebe cuidados intensivos em razão de sua condição de saúde já considerada delicada. O cantor enfrenta sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico desde 2017, vive com traqueostomia e é alimentado por gastrostomia.

“O caso inspira cuidados redobrados, sendo acompanhado de perto por sua equipe médica”, diz a nota. “Agradecemos o carinho, as orações e o respeito de todos os fãs, amigos e da imprensa neste momento.”

A última internação de Arlindo havia ocorrido em julho de 2024, quando ele foi hospitalizado para tratar um quadro de bradicardia. Na época, Babi Cruz relatou que o sambista estava em casa e reagia bem à recuperação: “Ele quer viver, ele tem força para viver, ele quer ficar por aqui”, disse.

Estadao Conteudo