Atenção! Inmet faz novo alerta de chuvas perigosas no Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um um alerta laranja para perigo de chuvas intensas em 29 cidades do Espírito Santo.

O aviso começa a valer a partir das 13h39 da quinta-feira (10) e vai até as 23h59 do mesmo dia. A previsão é de volumes de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h).

Além disso, existe também o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em caso de emergência, procure abrigo em um local seguro e acione a Defesa Civil da sua cidade.

