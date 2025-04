Atenção, pais! Criança morre após choque elétrico em churrasqueira

Na última terça-feira, 15, um trágico acidente resultou na morte de uma criança de 7 anos no município de Santa Luzia, a aproximadamente 297 km de São Luís, capital do Maranhão.

De acordo com as primeiras informações, o menino Arthur Alves de Sousa sofreu uma descarga elétrica ao tocar o cabo de uma churrasqueira elétrica enquanto brincava. O incidente aconteceu em uma casa vizinha à sua residência.

Com o portão da garagem aberto, Arthur entrou no imóvel sem ser notado. Pouco depois, acabou sendo eletrocutado. Familiares e vizinhos prestaram socorro imediato, levando a criança ao Hospital Municipal de Santa Luzia. No entanto, ele já chegou ao local sem sinais vitais.

As autoridades investigam o caso para esclarecer as circunstâncias do acidente.