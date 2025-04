Atropelamento em Cachoeiro: idosa não resiste e morre no hospital

Morreu nesta quinta-feira (23) a idosa de 60 anos que foi atropelada no bairro Parque Laranjeiras, em Cachoeiro de Itapemirim, na última quarta-feira (22).

A Polícia Científica, por meio de nota, informou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado. O objetivo era realizar o transporte do corpo da vítima, que estava internada desde o acidente.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim. Posteriormente será necropsiado e liberado para os familiares.

Já de acordo com a Polícia Civil, as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim.