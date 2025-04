Bebê morre após cair de janela; caso choca família e amigos

Uma bebê de um ano e nove meses morreu após cair da janela do apartamento em que morava com a família no bairro Alto da Cruz, em Camaraci, no último domingo (13).

De acordo com o portal Bahia no Ar, a criança deu entrada no Hospital Geral de Camaçari (HGC), entretanto devido a gravidade dos ferimentos precisou ser transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.

Apesar dos cuidados médicos a bebê não resistiu e faleceu na última terça-feira (15).

A ocorrência foi registrada na 18ª Delegacia Territorial de Camaçari, que abriu investigação para apurar as circunstâncias do acidente.