Bolsa família: calendário de abril teve mudança? Entenda

O pagamento do Bolsa Família de abril começa nesta terça-feira, dia 15. Os primeiros a receber são os beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) final 1. Além disos, os depósitos seguem uma ordem escalonada conforme o último dígito do NIS e vão até o dia 30 de abril.

Confira abaixo o calendário completo do Bolsa Família em abril:

NIS final 1: 15 de abril

NIS final 2: 16 de abril

NIS final 3: 17 de abril

NIS final 4: 22 de abril

NIS final 5: 23 de abril

NIS final 6: 24 de abril

NIS final 7: 25 de abril

NIS final 8: 28 de abril

NIS final 9: 29 de abril

NIS final 0: 30 de abril

Para receber o Bolsa Família em abril, a renda por pessoa da família deve ser de até R$ 218 mensais. Além disso, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), com todos os dados atualizados.

O valor mínimo do benefício é de R$ 600 por família. Entretanto, esse valor pode aumentar de acordo com a composição familiar. O governo federal paga um adicional de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos. Já gestantes, lactantes, crianças entre 7 e 11 anos e adolescentes recebem um extra de R$ 50.

Desse modo, é importante ficar atento ao calendário de pagamentos é fundamental para garantir o saque dentro do prazo. A Caixa credita os valores diretamente na conta digital dos beneficiários, que podem movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem.

Por isso, as famílias devem manter o CadÚnico atualizado e acompanhar o número do NIS para garantir o recebimento do pagamento do Bolsa Família de abril.