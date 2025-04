Briga no trânsito acaba em grave acidente em Cachoeiro

Um motociclista foi socorrido em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim após um grave acidente na tarde da última terça-feira (29).

De acordo com informações da Polícia Militar, um motorista e um motociclista se envolveram em uma discussão de trânsito no bairro IBC. Após a briga, ambos seguiram em direção ao bairro Santo Antônio, quando o motociclista arremessou uma peça de cerâmica contra o motorista, que perdeu o controle da direção e atingiu um segundo motociclista, que não estava envolvido na confusão.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada em estado grave ao hospital.

Militares estiveram no local do acidente e constataram que o motorista do veículo estava com a CNH vencida. Além disso, ele possuía registros anteriores de crimes de trânsito. Ele realizou o teste do etilômetro, que deu negativo. O condutor foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro, e o veículo foi liberado para um familiar habilitado.

A motocicleta da vítima ficou sob custódia da esposa.