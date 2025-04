Cachoeiro dá posse a quase mil novos servidores públicos efetivos

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim realizou, nesta terça-feira (9), a cerimônia de posse de quase 1.000 novos servidores públicos efetivos, aprovados em concurso público. O ato marca um momento histórico para o município, representando não apenas a realização de um sonho para os concursados, mas também um avanço na valorização do serviço público.

De acordo com a administração municipal, a efetivação dos novos servidores faz parte de um compromisso firmado com a população, priorizando uma gestão baseada na responsabilidade, na seriedade e no fortalecimento da máquina pública.

“Esses profissionais chegam para reforçar os quadros da administração municipal, trazendo mais qualidade e eficiência aos serviços prestados à população”, destacou o prefeito Ferraço em sua rede social. Ele também enfatizou que a ação representa uma conquista coletiva e um passo importante na construção de uma cidade mais justa e comprometida com o bem comum.

Os novos servidores atuarão em diversas áreas da administração pública, contribuindo diretamente para a melhoria dos atendimentos em setores essenciais como saúde, educação, assistência social e infraestrutura.