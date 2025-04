Cachoeiro: motorista vive momentos de terror durante assalto a ônibus

Um motorista de ônibus foi rendido durante um assalto ao coletivo que ele dirigia, no bairro Abelardo Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde da última segunda-feira (7).

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de assalto. No local, encontrou a suspeita de cometer o crime sentada em um banco. Ela teria rendido o motorista com uma faca assim que chegou no ônibus, colocando o objeto pressionado contra o pescoço da vítima, obrigando-o a repassar o dinheiro que estava no caixa.

Em seguida, a mulher colocou a faca e o dinheiro em uma sacola e desceu do veículo. Entretanto, o motorista puxou o freio de mão do coletivo, desceu do ônibus e conseguiu imobilizar a mulher na lateral do veículo, conseguindo pegar a sacola com os materiais roubados.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que a suspeita foi conduzida à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e autuada em flagrante por roubo qualificado. Em seguiga ela foi encaminhada para o Centro de Detenção Provisória (CDP).