Cachoeiro recebe pela primeira vez campanha nacional #CirculeUmLivro

Pela primeira vez no Espírito Santo, a campanha nacional de arrecadação de livros #CirculeUmLivro chega em Cachoeiro de Itapemirim. O evento promete movimentar a cidade com uma programação especial de apresentações e atividades culturais.

A iniciativa, que já passou por diversos estados brasileiros, tem como objetivo principal incentivar o hábito da leitura, promovendo o compartilhamento de livros entre a população e espalhando cultura de forma acessível e colaborativa.

E para marcar a chegada do projeto à cidade, foi preparada uma agenda de apresentações aberta ao público. Confira e participe!

Além de assistir às apresentações, o público poderá contribuir com a campanha doando livros em bom estado. É a sua chance de fazer a diferença e ajudar a espalhar histórias, conhecimento e oportunidades para mais pessoas!

