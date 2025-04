Cachorrinho Caramelo encanta fiéis durante encenação em Venda Nova

Na última Sexta-Feira Santa, 18 de abril, a comunidade Santa Teresinha do Menino Jesus, pertencente a Paróquia São Pedro Apóstolo, em Venda Nova do Imigrante, região serrana, teve um momento inusitado e emocionante durante a tradicional encenação da Via-Sacra: um adorável cachorrinho caramelo, aparentemente de rua, se aproximou do ato e, demonstrou uma conexão inesperada com a encenação da Paixão de Cristo.

Enquanto os atores representavam os momentos mais dramáticos da trajetória de Jesus, incluindo a crucificação, o animal começou a latir e, ao se aproximar do grupo, tentou “proteger” o jovem que interpretava Jesus das “agressões”. Sua reação tocou o coração dos fiéis presentes, que ficaram maravilhados com a empatia do animal.

O comportamento do cão caramelo rapidamente se espalhou entre os presentes, que começaram a acariciá-lo e a oferecer atenção para que se acalmasse.

A presença do cachorrinho trouxe um novo significado à encenação, reforçando a mensagem de amor e compaixão que permeia a história da Paixão de Cristo. Muitos fiéis acreditam que ele foi um símbolo da inocência e da pureza que todos devem ter em seus corações.

A história do cachorrinho caramelo se espalhou pelas redes sociais, unindo a comunidade em torno dessa linda demonstração de amor e solidariedade.

Veja fotos: