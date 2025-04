Camille Razat, de ‘Emily em Paris’, confirma que vai deixar a série

A atriz francesa Camille Razat confirmou nesta quarta-feira (23), que deixará o elenco de Emily em Paris, série da Netflix. Conhecida pelo papel de Camille, a namorada de Gabriel (Lucas Bravo), a atriz comunicou a saída por meio de uma publicação nas redes sociais.

“Após uma jornada incrível, tomei a decisão de me afastar de Emily em Paris. Foi uma experiência verdadeiramente maravilhosa, repleta de crescimento, criatividade e memórias inesquecíveis. Sou profundamente grata pela confiança e por me darem a oportunidade de dar vida a Camille e deixarem a porta aberta para seu retorno, pois ela sempre fará parte desse mundo”, escreveu.

Na mesma mensagem, Camille explicou que a saída foi uma escolha pessoal e que sentiu que o ciclo da personagem se encerrou naturalmente.

“Essa personagem significou muito para mim, e sinto que sua história chegou naturalmente ao fim. Pareceu o momento certo para explorar novos horizontes. Deixo a série com nada além de amor e admiração pelo elenco, equipe e fãs que nos apoiaram ao longo do caminho. Obrigada pela linda jornada.”

Além da despedida da série, Camille compartilhou que concluiu as filmagens de duas novas produções – Nero e The Lost Station Girls – e que acaba de lançar sua própria produtora, chamada Tazar.

Colegas de elenco comentaram a publicação com mensagens de apoio. Lily Collins, protagonista da série, escreveu: “Te amo, irmã. Foi uma aventura e tanto e um grande prazer. Você é uma estrela. Muito orgulhosa”.

Lucien Laviscount, que interpreta Alfie, também homenageou a atriz: “Você é especial, Camille, e me sinto absolutamente honrada por ter podido estar com você nessas últimas temporadas. Continue brilhando. Vou sentir falta de rir com você. Estou torcendo por você em tudo o que fizer”.

Estadao Conteudo