Cantor famoso está desaparecido; família e fãs se mobilizam nas buscas

A cidade de Capim Grosso, na Bahia, está mobilizada em torno do desaparecimento de José Geraldo Nunes Leite Júnior, conhecido artisticamente como Jhonn Walker. Família e amigos viram o cantor na tarde da última segunda-feira (21).

Família confirma sumiço e busca por informações

Segundo informações confirmadas por familiares, Jhonn Walker saiu de casa sem dar detalhes sobre o destino e, desde então, não fez mais contato com parentes ou amigos. A ausência de notícias tem deixado todos em estado de angústia.

Jhonn Walker é conhecido no cenário musical regional

Com uma carreira sólida na música, Jhonn é bastante conhecido em Capim Grosso e cidades vizinhas, onde costuma se apresentar em festas, bares e eventos culturais. Seu desaparecimento surpreendeu a todos, já que ele é descrito como alguém comunicativo e muito querido.

Caso do cantor desaparecido já foi comunicado à polícia

A família já registrou um Boletim de Ocorrência e o caso está sendo acompanhado pela Polícia Civil. Informações que possam ajudar a localizar o cantor desaparecido podem ser repassadas às autoridades de forma anônima.

Amigos organizam mobilização nas redes sociais

Amigos e fãs de Jhonn Walker estão usando as redes sociais para compartilhar fotos e pedir ajuda na localização do artista. A hashtag #OndeEstáJhonnWalker começou a circular, com apelos emocionados por notícias.

Última vez em que foi visto

De acordo com testemunhas, Jhonn foi visto pela última vez nas proximidades do centro de Capim Grosso. Ele estaria sozinho e aparentemente tranquilo, mas sem informar a ninguém para onde iria.

Clima é de tensão e preocupação

O desaparecimento do cantor conhecido da cidade abalou a comunidade local. Moradores relatam um clima de tensão e expectativa por qualquer pista que leve ao paradeiro de Jhonn.

Família pede respeito e solidariedade

Em nota, os familiares pediram que especulações sejam evitadas e reforçaram o pedido de solidariedade e orações. “Estamos vivendo um momento muito difícil e contamos com a ajuda de todos”, disse uma parente próxima.

Polícia segue apurando todas as hipóteses

A Polícia informou que todas as linhas de investigação estão sendo consideradas, e que está trabalhando com diligência para localizar o cantor desaparecido o mais rápido possível.

Informações podem ser decisivas

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Jhonn Walker deve entrar em contato com a delegacia local ou pelo número do Disque Denúncia. O apoio da população pode ser essencial para resolver o caso e trazer o cantor de volta para casa.