Cão da PM localiza entorpecentes às margens de rio em Guaçuí

Policiais Militares da Equipe K9 do 3º Batalhão localizaram, na noite da última terça-feira (22), 105 pedras de crack em Guaçuí.

De acordo com informações da Polícia Militar, o material foi encontrado no bairro Lagoa, escondido próximo ao rio, com a ajuda da semovente ALGA.

Nenhum suspeito foi detido no local, e o material apreendido foi entregue na delegacia do município de Guaçuí. Ao todo, foram 77 pedras pequenas e 28 pedras médias de crack.