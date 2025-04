Capitã do Prospê: a jornada até o topo do Capixabão Feminino

No interior de Vargem Alta, município do Espírito Santo, tem uma localidade completamente apaixonada por futebol. Dessa paixão imensurável, homens e mulheres se lançaram no desafio de defender sua terra dentro das quatro linhas e, assim, surgiu um dos times mais tradicionais e antigos da região serrana: o Prosperidade Futebol Clube.

O fruto de uma paixão tão genuína não poderia ser outro: gerações de apaixonados pelo clube. Assim, nascida no meio desse amor está Larissa Marin Scaramussa. A atual camisa 8 do Prospê tem uma longa trajetória com o futebol e mesmo jogando no Vasco, seu time de coração, jamais deixou de sonhar com o Prosperidade.

Um sonho de criança

Larissa conta que, desde pequena, improvisava traves com o sofá de casa e dividia o campo imaginário com o irmão.

Dessa forma, com a bola nos pés, a atleta do Prosperidade Futebol Clube transformou o que era brincadeira de infância em trajetória de conquistas.

“Em campo, comecei aos dez anos de idade na equipe feminina adulta do Prosperidade. Lembro que, por ser tão pequena, me deixavam só jogar os dez minutos finais da partida. Fomos campeãs do 1º Campeonato Municipal de Futebol Feminino de Vargem Alta”, conta Larissa.

A atleta conta ainda que sua habilidade no futsal proporcionou uma bolsa de estudos em uma escola particular.

Trajetória vitoriosa no Vasco

Vascaína de coração, Larissa relembra como foi sua história com o time carioca. A atleta passou em um teste no cruzmaltino, onde vivenciou grandes conquistas.

“Vestir a camisa do Vasco foi um sonho realizado. Os treinos eram puxados e a estrutura ainda era limitada para o futebol feminino, mas cada esforço valeu a pena. Ganhamos o Carioca Sub-20 e voltei pra faculdade com o sentimento de missão cumprida.”

Prospê no topo – sonho realizado

Apesar de ter conquistado títulos pelo Vasco, Larissa tinha uma missão a cumprir com o clube no qual toda sua história tinha iniciado.

Ao retornar ao Espírito Santo, porém, a atleta foi jogar no Comercial de Castelo. Ali, foi tricampeã capixaba, campeã da Copa ES, da Copa dos Campeões e participou de quatro edições da Copa do Brasil.

Assim, quando o clube encerrou as atividades, ela iniciou um novo capítulo: a reconstrução do Prosperidade FC.

Contudo, em 2019, Larissa enfrentou um grande obstáculo. Um rompimento no ligamento cruzado no joelho esquerdo a tirou de uma final. No entanto, após meses de reabilitação e recuperação, a atleta voltou para defender o time da sua terra natal.

“Cresci na beira do campo. Quem nasce aqui sabe: o amor pelo Prospê é passado de geração em geração.”

Conquista do Capixabão 2024

Em 2024, com resiliência e muito trabalho, o tão sonhado título do Capixabão foi conquistado.

“Meu objetivo sempre foi ser campeã estadual. Hoje, ver o Prospê reconhecido nacionalmente é um sentimento inexplicável.”

A inédita conquista, aliás, está no topo das melhores lembranças da atleta.

“Para mim, os dois jogos são inesquecíveis são: a semifinal do Capixabão 2021, vencida nos pênaltis diante de um estádio lotado, e a goleada histórica contra o Vila Nova na final de 2024, nosso rival. Cada gol, cada lágrima, cada grito da arquibancada moldam nossa história que mistura suor, paixão e pertencimento”.

Novos objetivos

Sendo as atuais campeãs do Capixabão 2024, Larissa e as meninas do Prosperidade têm outros desafios para esta temporada. O clube participará do Campeonato Brasileiro A3 e da Copa do Brasil.

“Estamos com os pés no chão, mas queremos passar da primeira fase no Campeonato Brasileiro A3 e na Copa do Brasil. Já no Estadual, vamos em busca do bicampeonato”, salienta.