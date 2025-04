Carga de cimento cai de caminhão e atinge motociclista em Cachoeiro

Um motociclista foi atingido por uma carga de cimento que caiu de um caminhão, na ES-164, no bairro Morro Grande em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde da última terça-feira (22).

De acordo com informações da Polícia Militar, o motociclista não sofreu ferimentos e optou por não registrar ocorrência.

O veículo, que transportava embalagens de cimento de uma fábrica local e seguia em direção Duas Barras, teve a carga deslocada e espalhada pela pista.

O proprietário do caminhão ficou responsável pela limpeza e desobstrução da via. A Polícia Militar esteve presente para orientar o trânsito e garantir a segurança até a remoção completa da carga.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui