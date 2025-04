Cariacica: homem é espancado após se masturbar na frente de crianças

Um homem de 46 anos morreu após ser espancado por várias pessoas no bairro Vila Independência, em Cariacica, no último domingo (6).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi agredida por diversos moradores após ser acusada de se masturbar na frente de crianças que brincavam na praça.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso segue sob investigação e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

