Carlos Alberto de Nóbrega se encontra com Laura Cardoso: ‘Ícone’

Carlos Alberto de Nóbrega se encontrou com Laura Cardoso e publicou uma série de registros do momento em suas redes sociais neste domingo (30).

O apresentador de A Praça é Nossa homenageou a atriz. “Vocês me chamam de ícone da TV, mas, nesta foto, ícone da TV brasileira é ela, Laura Cardoso. Quantas saudades”, escreveu na legenda.

A atriz reagiu à homenagem do humorista e respondeu: “Amei sua visita”.

Nos comentários, fãs e seguidores celebraram o encontro entre os dois. “Que lindos. Que Deus abençoe vocês sempre para que continuem iluminando nossas vidas com o seu carinho. Parabéns. Vocês são maravilhosos”, disse um internauta. “Imagina o nível da conversa desses dois! Gênios da história da nossa televisão”, afirmou outro.

