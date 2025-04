Carro desgovernado atinge motociclista e invade pizzaria em Cariacica

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta terminou em atropelamento e danos materiais na noite do último domingo (20), no bairro Bela Vista, em Cariacica. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência, registrada na Rua Um.

De acordo com relato da motorista do carro, ela trafegava pela via quando colidiu com uma motocicleta em um cruzamento. Após o impacto, perdeu o controle da direção, atropelou um homem que estava sentado na calçada e, na sequência, atingiu a fachada de uma pizzaria.

A vítima atropelada foi socorrida por uma equipe do Samu e levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). O estado de saúde não foi informado.

A condutora do automóvel realizou o teste do etilômetro, que deu resultado negativo para ingestão de álcool. Já o motociclista se recusou a fazer o teste, mas apresentava apenas olhos vermelhos, segundo a PM. Ele também recusou atendimento médico no local.